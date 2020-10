Miano, omicidio Riso: nuovi scenari a nord di Napoli

318 Visite

Mercoledì sera, in via Vittorio Veneto a Miano, si è verificata l’uccisione di Alessandro Riso. Il clan Cifrone, in aperta contrapposizione con gli Stabile che controllano i quartieri di Chiaiano, Piscinola e Marianella. Per fermare le mire espansionistiche del gruppo malavitoso di “sopra Miano” , gli Stabile, alias “I Capelloni”, avrebbero organizzato l’agguato. Gli inquirenti stanno battendo questa pista di indagine.













