Marano, il risultato del tampone che non arriva da giorni: l’odissea di un’insegnante che non può rientrare in servizio

Gentile Direttore, la metto al corrente della mia odissea iniziata il 10 settembre dopo avere effettuato il test rapido sierologico presso lo studio del medico di base a Marano. Rispetto ogni protocollo del caso, isolandomi anche dai miei familiari conviventi, che si attivano subito a loro spese pr effettuare i controlli dovuti. Tutti risultano negativi. Aspetto dall’Asl l’appuntamento per il tampone, ma solo sollecitando io personalmente mi prenotano il 17 settembre all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Oggi, trascorsi ormai i 15 giorni di quarantena, non ho ancora ricevuto il risultato del tampone e non posso rientrare a lavoro: sono un’insegnante e la scuola necessita di un certificato. Vani sono risultati tutti i tentativi di mettermi in contatto con l’ufficio competente di Pozzuoli. Nemmeno si degnano di rispondere al telefono.