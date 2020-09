Casi di Covid in oltre 400 scuole, 75 le chiusure

74 Visite

Sono già oltre 400 le scuole dove finora si è registrato almeno un caso di positività al Coronavirus, con relativa quarantena per una o più classi. Tra questi, 75 istituti sono stati costretti a chiudere almeno per qualche giorno in modo da provvedere alla sanificazione dei locali. Lo riporta il Sole 24 Ore. Finora sono 417 quelle che avrebbero avuto almeno un caso di Covid con classi in quarantena, 45 i focolai registrati e 75 gli istituti chiusi anche solo per qualche giorno. Da questa mappa emerge che i casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto è l’altro personale. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia ( 84), l’Emilia Romagna (60), la Toscana (50) e il Lazio (38). E poi il Piemonte (29) e il Veneto (24). A Roma le scuole coinvolte sono già 19 a Bologna 14 mentre a Milano sono 13 e a Palermo 10.













