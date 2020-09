Cultura a Giugliano: domani la libreria “Il Mattoncino” ospita il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

92 Visite

A Giugliano arriva il Laboratorio di Fantasiologia

Il 24 settembre la libreria “Il Mattoncino” ospita il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese



Che cos’è la fantasiologia? A questa domanda risponde il laboratorio ideato dallo studioso Massimo Gerardo Carrese, professione fantasiologo. Lui si occupa a tempo pieno di studiare gli aspetti scientifici, umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività (www.fantasiologo.com) e giovedì 24 settembre alle ore 17:30 presso la Libreria “Il Mattoncino” (via Giulio Starace 35), terrà l’incontro di fantasiologia rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni. Si tratta di un appuntamento dinamico in cui i partecipanti esplorano, in forma pratica e teorica, le principali caratteristiche della fantasia, dell’immaginazione e della creatività per come sudiate da Carrese e intese in diversi ambiti sociali e culturali. “La fantasia – scrive il fantasiologo Carrese – ci invita a pensare alle cose in modi diversi, fondendo campi diversi, scavalcando sistemi e schematismi. Questo è il potenziale. Questa è la possibilità, l’ipotesi: riuscire a vedere anche qualcosa di altro. Anche è la parola chiave di tutta la fantasiologia”. L’incontro si svolge nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19. Ingressi limitati. Per info e prenotazioni: WhatsApp 3296265074













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS