Napoli: denunciate due persone ed interrotto un concerto abusivo

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato al corso Arnaldo Lucci una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno bloccato e denunciato G.O., napoletano di 44 anni con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

In serata gli agenti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Mercato per diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume.

All’arrivo delle volanti le numerose persone presenti si sono allontanate ed i poliziotti hanno avvicinato ed identificato un uomo che si stava esibendo e tre tecnici musicali che saranno sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.

Infine, nella notte gli agenti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Foria per una persona armata.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite da alcuni cittadini, hanno rintracciato in via Pontenuovo l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello ed hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere D.V., 24enne russo con precedenti di polizia.













