Marano-Calvizzano: coltivò marijuana per “scherzo” in casa: Avolio patteggia ed esce dal carcere

Era stato arrestato due giorni fa dai carabinieri di Marano che avevano sequestrato nel suo appartamento, ubicato in via Marano-Pianura, cinque piante di marijuana. L’uomo, Salvatore Avolio, 45 anni, aveva riferito ai militari di averle coltivate “per scherzo”, per sconfiggere la noia da lockdown. Oggi Avolio, nell’ambito del processo per direttissima che si è tenuto a Napoli nord, ha patteggiato a un 1 e 4 mesi, beneficiando anche della sospensione condizionale. L’uomo, difeso dall’avvocato Onofrio Fioretto, è stato scarcerato.













