Marano, abusi edilizi: avevamo ragione noi e il Comune (in ritardo) integra l’atto in cui mancavano i dati essenziali

Avevamo ragione noi e alla fine qualcuno al Comune, l’ente più disastrato dell’Europa occidentale, hanno dovuto ammetterlo, integrando un precedente atto pubblicato sul sito istituzionale.

Il segretario generale Paola Pucci, o chi per lei, qualche giorno fa aveva dato l’ok alla pubblicazione dell’elenco degli abusi edilizi commessi nell’agosto di quest’anno nella città di Marano. Con sommo stupore, scoprimmo che nell’atto mancava qualsiasi riferimento al tipo di abuso e alla zona in cui era stato perpetrato da privati cittadini. L’altro ieri ha qualcuno saranno fischiate le orecchie, tanto ad aver integrato il precedente atto con l’inserimento dei dati tecnici che non possono in alcun modo essere occultati per presunte ragioni di privacy.

Ad agosto, dunque, l’ufficio tecnico, coadiuvato dalla polizia municipale, ha emesso un’ordinanza di abbattimento per una casetta di legno (abusiva) realizzata in fondo rettangolare di metri 207 in via Vallesana.

Ora si spera che la segretaria comunale faccia pubblicare anche i singoli compensi (gettoni di presenza) intascati dai consiglieri comunali. Compensi pubblici che non possono in alcun modo essere nascosti.













