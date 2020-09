Regionali. Sanità, sport e giovani. Domani Ciarambino con il ministro Spadafora e il viceministro Sileri  

83 Visite

S

Appuntamenti di lunedì 14 settembre della candidata alla Presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino

Alle ore 10.30, allo Starhotels Terminus, in piazza Garibaldi 91 a Napoli, con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, incontro con gli operatori della sanità regionale a cui saranno illustrate le azioni del Governo e i punti del programma sulla sanità.

Alle 18.15, all’Hotel Mediterraneo, in via Ponte di Tappia 25, con il ministro per lo Sport e la Gioventù Vincenzo Spadafora, confronto sulle politiche del Governo per il rilancio del territorio, con una attenzione particolare a mondo dei giovani e dello sport in Campania.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti