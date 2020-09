Al Cardarelli ora c’è la “stanza grigia”: Cobas all’attacco

143 Visite

Pensavano che le intriganti storie del famoso C.Grey avessero finito di

appassionare i lettori, le lettrici attraverso narrazioni di storie dalle varie

sfumature di colori, ma soprattutto fantasie.

Oggi il nuovo apparente romanzo che in pieno tema di Sars-covid2 pensiamo

superi tutti i precedenti per accedere addirittura all’Oscar, con autori ed editore

di eccellente qualità. Dopo che tutte le sigle sindacali del comparto si sono

spese sulla chiusura della Week Surgery, criticando aspramente l’apertura di

un reparto covid in un padiglione che contempla tante attività e reparti, la

direzione con una disposizione da difficile interpretazione, stabilisce che: “ si

rende necessario individuare presso ciascuna U.O di degenza, di pazienti

provenienti direttamente dalla U.O.C. P.S. ed OBI, un ambiente di degenza,

individuato come area grigia di accettazione….. …. fino all’esito del tampone.

Nel mentre ragionavamo su questa disposizione, a nostro avviso inapplicabile

scoprivamo che la Week Surgery dove tutti si stavano strappando i capelli non

era scomparsa, e che la stessa era stata fagocitata temporaneamente dalla

Chirurgia 2 che sacrificandosi ad accettare questo “pesante fardello”, in

cambio però non riceve più ricoveri dal PS, OBI, CH.URGENZA, divenendo

così il primo reparto, pensiamo forse d’Italia ad essere Covid free. Nel

frattempo però rimanendo in tema la Chirurgia 1 e Chirurgia 3 devono

accogliere i pazienti delle aree sopra menzionate inventandosi due stanze

grigie una per ospitare pazienti non tamponati maschili ed una per ospitare

pazienti donne. Ancora perché non abbiamo finito di raccontarvi la storia, giunti

i pazienti in reparto si dovrà individuare un infermiere del tra i tre che

compongono il turno ( qualora il turno è completo) che vestito con tutti i DPI

anti covid, dovrà accogliere questi pazienti ed eseguire il tampone.

Lo stesso infermiere effettuato il tampone assisterà il paziente isolato nella “stanza grigia”

fino a quando non si avrà l’esito del tampone! Un romanzo fantastico scritto a

perfezione solo che gli autori, hanno trascurato aspetti importanti, per esempio

l’assistenza di natura alberghiera, in quel caso vestiremo un Oss perseguire il

paziente per tutto il tempo dell’isolamento?

Ed il medico di guardia che obbligatoriamente dovrà accettarlo in reparto dovrà

rimanere bardato per tutta la durata del suo turno? Ed ancora poiché gli autori

sembrano vivere nel “paese delle meraviglie” si rendono conto della carenza

in organico di personale? In media una chirurgia viaggia spesso con due soli

infermieri (tra 104/92; allattamento; etc …etc..) come si farà a garantire

assistenza con un infermiere bardato agli altri 15 pazienti? Inoltre molti infermieri impegnati nei reparti di degenza non hanno nemmeno effettuato il corso di vestizione e svestizione; non sono riusciti ad effettuare il corso sull’esecuzione dei tamponi, insomma vorremmo sapere tutte queste responsabilità su chi devono decadere? Avete fatto una riunione con i soliti quattro amici al bar ma per parlare di cosa?

Che avete speso milioni di euro per attrezzare la palazzina H per gli ammalati

covid per poi andare a demolire reparti nuovi dove sono stati spese altre

centinaia di migliaia di euro per creare altro reparto covid in piena promiscuità

con tutti i reparti di degenza presenti nel padiglione?

Pertanto invitiamo il preposto individuato nel Sig.DG a sospendere ad horas

la pantomima delle “stanze grigie” perché non si “scherza” con la salute dei

lavoratori, invitandolo a creare dette stanze al filtro, cioè al PS, OBI dove con

personale preparato e formato si procede ad eseguire tamponi rapidi con

risposta data in 15 minuti, come già avviene in tutti i nosocomi d’Italia, solo

in questo modo rendiamo tutti i reparti più sicuri riducendo di gran lunga il

rischio di contagi autoctoni e dei pazienti.

Nostro malgrado riterremo questa amministrazione responsabile per danni subiti agli operatori molti dei quali non FORMATI e chiaramente ai pazienti. Si approfitta per richiedere un sopralluogo degli RLS e de dirigente SPP visto che i famosi reparti deputati a creare “stanze grigie” stabilite senza un minimo di criterio per tutelare pazienti ed operatori

non sono muniti di: Sala vestizione/svestizione; sala per la decontaminazione

ed in più ripetiamo personale non formato. Di una cosa abbiamo fatto tesoro, che in ogni reparto, ma questo in futuro si possono creare tante piccole week surgery.

Napoli, il Coordinamento Provinciale Cobas p.i Sanità













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS