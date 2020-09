Regionali, Salvini in piazza Matteotti: “Giugliano è la vergogna di De Luca e della sinistra. Il governatore è un personaggio del Drive In

210 Visite

“De Luca è un chiacchierone da drive in”. È l’attacco di Salvini al governatore della Campania. Il leader della Lega parla di “malgoverno che ha aiutato la camorra” dal palco allestito in piazza Matteotti a Napoli. E aggiunge: “I voti della camorra mi fanno schifo”.

“De Luca e de Magistris – aggiunge – devono capire che a Napoli si cambia aria. Vengo da una delle vergogne di De Luca, Bassolino e la sinistra. Vengo da Giugliano. Dove si muore si tumore. Non abbiamo bisogno di rifiuti né di campi rom”.

“La mia ambizione è che la Lega porti Stefano Caldoro e sia il primo partito di centrodestra in Campania”, afferma Salvini, sul palco insieme ai 50 candidati alle Regionali. E a chi lo contesta dalla parte bassa della piazza dice: “La droga fa male e lo dico anche a quelli lì in fondo”.

Salvini, poi, cita il filosofo Benedetto Croce: “La violenza è segno di debolezza, se alla sinistra resta la violenza, la Lega ha già vinto”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS