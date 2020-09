Regionali: la lista “PER” all’incontro tra forum famiglie e De Luca

75 Visite

Continua l’impegno del Forum regionale delle Associazioni familiari della Campania, della Caritas campana, degli Uffici della Conferenza Episcopale Campana (Cec) per i settori di Pastorale della Famiglia e della Vita, di Pastorale Sociale e il Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato e della Consulta regionale delle Aggregazioni Laicali a sostegno di un rinnovato welfare minorile e familiare.

I responsabili degli organismi ecclesiali hanno questa mattina presentato le loro proposte al Presidente regionale uscente, Vincenzo De Luca.

«Siamo felici che il Presidente De Luca abbia accolto il nostro invito ad un confronto – ha detto il presidente del Forum Nino Di Maio, facendoci portavoce di tutti gli organismi ecclesiali coinvolti nell’iniziativa – e dell’attenzione rivolta alle nostre istanze, delle quali ha sottolineato la piena sintonia con la sua azione di governo, messa in atto in questi anni. Era ed è importante per noi tenere alta l’attenzione sulla grave emergenza sociale e demografica in cui versano importanti fasce della popolazione campana e sui diffusi disagi educativi ed economici che deprimono la natalità e affliggono i bambini e i ragazzi del nostro territorio».

Nino Di Maio (Presidente Forum Famiglie), Carlo Mele (Caritas campana), Giovanna Pauciulo (Pastorale Familiare), don Rino Morra (Pastorale Sociale) e Mario Di Costanzo (Consulta delle Aggregazioni laicali) hanno sostenuto le ragioni della necessità di un’apposita Legge regionale per la natalità ed il benessere di bambini e ragazzi attraverso la quale poter mettere in atto azioni di breve, medio e lungo periodo non assistenzialistiche, quali: l’introduzione di un assegno unico universale regionale per ciascun figlio, a partire dai primi mesi di gravidanza fino ai tre anni; l’attuazione di politiche di conciliazione dei tempi del lavoro con le responsabilità genitoriali, a partire dal potenziamento della rete degli asili nido; la revisione dell’Isee, mediante l’adozione di parametri integrativi che rettifichino la scala di equivalenza in ragione degli effettivi carichi educativi e di cura dei figli; l’adozione di sistemi regionali di valutazione dell’impatto che le azioni pubbliche hanno sulla natalità e sulla qualità della vita di bambini e ragazzi.

Presenti all’incontro di questa mattina anche Peppe Irace e Nicola Campanile, coordinatori regionali della lista PER – le persone e la comunità.

Nota Stampa:

“Per” all’incontro tra forum famiglie e governatore De Luca.













