Un altro furto, un’altra auto sottratta al legittimo proprietario. Il colpo, l’ennesimo di questi ultimi tempi, è stato messo a segno in via Unione Sovietica, a due passi dal mercato ortofrutticolo. I banditi hanno portato via una Lancia Y. Da giorni si susseguono colpi su tutto il territorio. Ormai la città è allo sbando sotto tutti i punti di vista.













