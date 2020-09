Qualiano, il sindaco de Leonardis: “Buoni libro in pagamento”

99 Visite

“Sono in pagamento i contributi per i buoni libro relativi all’anno scolastico 2019/2020. In tanti cittadini si sono già visti accreditare il bonifico in conto corrente.

L’assessore alla pubblica istruzione, Elvira Di Nardo comunica ai beneficiari che non hanno presentato la documentazione per il bonifico, che per riscuotere il buono dovranno recarsi nei prossimi giorni presso gli uffici della Sogert muniti di valido documento di identità e codice fiscale”.

Così il Sindaco di Qualiano,

Raffaele de Leonardis













