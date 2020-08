Kim Jong un è in coma: poteri alla sorella

115 Visite

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in coma dopo aver passato alcuni dei suoi poteri alla sorella. Lo afferma la stampa sudcoreana citando un collaboratore dell’ex presidente Kim Dae-jung.

Chang Song-min, questo il nome dell’esponente di Seul, è “convinto che sia in coma, ma non ancora morto”. A suo dire “la successione non è stata ancora completata, quindi Kim Yo-jong (la sorella minore, ndr) viene portata alla ribalta perché non ci può essere un vuoto di potere prolungato”.













