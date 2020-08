Marano, non solo dipendenti comunali “angiarosi”: quelli del cimitero (per coprire un collega) hanno lavorato gratis

428 Visite

Qualche esempio positivo ogni tanto, raro a dire il vero, viene fuori. Il personale del cimitero comunale, per coprire il turno del custode che ha beneficiato delle ferie qualche settimana fa, ha prestato la propria collaborazione gratuita all’ente per il quale lavorano. Niente straordinario, insomma. Ogni addetto (che non percepirebbe nemmeno l’indennità di rischio in busta paga), a turno, ogni domenica, è andato a coprire il turno del collega in ferie. Il Comune non ci ha rimesso un euro. In altri settori, altri dipendenti, non si sarebbero nemmeno degnati di pensarlo.













Commenti

