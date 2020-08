FERRAGOSTO è JAZZ con CAMPANIA By NIGHT

43 Visite

Il Ferragosto di Campania by Night è tutto jazz. Il programma di appuntamenti estivi per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, realizzato dalla Scabec e promosso dalla Regione Campania, partecipa alle celebrazioni in omaggio alla Madonna Assunta a Monte di Procida con un concerto pensato e realizzato in esclusiva per il 15 agosto (via Panoramica 90, Monte di Procida, Napoli).

Cantante e compositrice italiana, artista poliedrica dalle tantissime sfaccettature, Maria Pia De Vito sarà la protagonista di una serata speciale (start ore 21.30 – ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) che vedrà sul palco alcuni tra i migliori musicisti italiani, dal titolo “Dreamers/All Stars!”.

Una prima parte di concerto sarà infatti dedicata alla presentazione, per la prima volta a Napoli, dell’ultimo lavoro della cantante Jazz, “Dreamers” (uscito il 17 luglio e pubblicato dalla Via Veneto Jazz e Jando Music).

Maria Pia De Vito si esibirà con Julian Oliver Mazzarielo al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e basso elettrico e Alessandro Paternesi alla batteria, in una collezione di Icone del song writing americano, poeti e sognatori, come li definisce la cantante: Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e Joni Mitchell, artisti che con profonda lucidità e grande poetica hanno saputo incarnare lo spirito del loro tempo. Un’opera che mette insieme brani storici ed attualissimi, per contenuti ed intenzioni, reinterpretati dalla versatile voce della De Vito. <<Oggi più che mai – dichiara la De Vito – abbiamo bisogno di questa “giustizia poetica”, dell’arte come faro di lucidità e di professione della libertà in quanto partecipazione>>.

La seconda parte della serata sarà invece un omaggio collettivo al più “americano” dei cantautori partenopei, il grande Pino Daniele, che ha più di ogni altro creato un suono ed una poetica in cui la lingua napoletana, e la musica di matrice partenopea si sono mescolati in maniera rivoluzionaria al blues, al jazz, e non solo.

Con Maria Pia De Vito e i suoi musicisti, sul palco parte della band storica di Pino, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo Rosario Jermano, Daniele Sepe, Franco Giacoia, Claudio Romano. La cantante ha voluto accanto a sé anche due giovani e già affermati cantanti, che hanno dedicato a Pino i loro ultimi progetti discografici e live, Emilia Zamuner (voce) e Michele Simonelli (voce). La super band si esibirà in molti brani tratti dal capolavoro “Nero a Metà” ma anche in alcune tra le canzoni care a Maria Pia De Vito.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 14 agosto su www.campaniabynight.it.













