271 Visite

Incidente frontale (ormai abbiamo perso il conto) in via San Rocco. Due auto si sono scontrate all’altezza di un distributore di carburanti. Un uomo è stato trasportato in ospedale (condizioni da monitorare) dai mezzi di soccorso giunti sul posto. La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS