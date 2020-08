Emergenza idrica Marano-Mugnano, gli ultimi aggiornamenti. Sarnataro informa sui social, Visconti in ferie

313 Visite

“Nonostante l’acqua non arrivi già da molto tempo, stiamo utilizzando il nostro serbatoio comunale per assicurarla comunque in queste ore più calde. Dalle 16.30 circa (l’orario cambia di zona in zona) andrà via”. E’ questo l’ultimo aggiornamento del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.

Da Marano, invece, nessuna notizia: il sindaco, secondo quanto si apprende, è in ferie, è al mare. Nessuna notizia circola sul sito istituzionale del Comune. Cittadini come sempre abbandonati. Se non ci fosse il nostro portale, campa cavallo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS