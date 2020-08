Elezioni a Mugnano, Mauriello: “Fallito il progetto alternativo, appoggeremo Sarnataro. Qualcuno si è speso ciò che non aveva”

194 Visite

L’orso, per dirla con le parole utilizzate da qualcuno sui social, era stato imbalsamato da un bel po’, eppure Mario Mauriello, esperto e noto politico del territorio, aveva creduto fino a pochi giorni o settimane fa (insieme ad altri) di poter creare un cartello antagonista alla candidatura Sarnataro. Propositi che si sono scontrati con la realtà e con le promesse – rivelatesi tali e nulla più – di qualche politico locale. Alla fine anche Mauriello sosterrà, seppur indirettamente, la candidatura del sindaco uscente Sarnataro, a lungo insidiato (ma con strategie non efficaci) dai suoi compagni di partito Schiattarella e Chianese.

“Nulla contro Sarnataro, soprattutto dal punto di vista umano – chiarisce l’esponente dell’ala moderata dei Verdi nonché medico molto noto sul territorio – E’ vero, lavoravamo ad un progetto bipartisan alternativo al suo, un progetto trasversale che potesse incidere nella prossima amministrazione. Voce ‘e popolo voleva essere questo, ma così non è stato. In campo, con la lista dei Verdi, ci sarà mia figlia, Giusy, 27 anni, studentessa in Medicina. In squadra ci saranno tanti giovani, desiderosi di dare un contributo in termini di freschezza e proposta. Cercheremo di dire la nostra in coalizione, di portare avanti le ragioni di un ambientalismo non utopico o utopistico. Proveremo a fare del nostro meglio e ad essere da pungolo per i nostri alleati. Ci schieriamo con Sarnataro, se dovesse essere candidato del Pd e della coalizione, rimanendo pertanto nel nostro alveo naturale (quello dei Verdi, ndr), ovvero nel centrosinistra. Perché l’altro progetto politico è fallito? I personalismi fanno male in politica. Qualcuno ha voluto anteporre la ripicca personale alla buona riuscita dei progetti, qualcun altro si è speso ciò che non aveva”.

Mauriello non fa nomi, ma gli ultimi riferimenti sono chiarissimi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS