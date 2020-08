AMMINISTRATIVE, PENTANGELO (FI). SU GIUGLIANO IN DIRITTURA D’ARRIVO MA ANCORA NESSUNA DECISIONE

107 Visite

“Le notizie stampa di queste ore che vedrebbero il centrodestra aver trovato l’accordo definitivo sul nome del candidato sindaco di Giugliano sono prive di fondamento: come potranno confermare i colleghi coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, della Lega e dell’Udc, dall’ultima riunione interpartitica, incontro assolutamente interlocutorio, non è uscita alcuna indicazione. Successivamente non c’è stata nessuna ulteriore riunione”. Lo afferma l’onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli.

