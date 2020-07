Scampia: alto impatto al rione “Monterosa”

217 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione “Monterosa”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 55 persone, sono stati controllati 40 veicoli e 9 motocicli di cui 6 sequestrati amministrativamente e uno sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca; sono state contestate 22 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per la circolazione con veicoli già sottoposti a sequestro con sanzioni per oltre 35000 euro.

Infine, i poliziotti hanno notato in via Ortese due giovani che stavano cedendo qualcosa ad alcune persone in cambio di banconote e che, alla loro vista, hanno tentato la fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e trovati in possesso di 24 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e la somma di 1760 euro.

Ciro D’Orio e Carmine Ricci, napoletani di 19 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.













