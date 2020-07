Marano, aggiornamento bonus disabili. Per i buoni spesa, invece, molti esercenti non li accettano

143 Visite

E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Marano la GRADUATORIA PROVVISORIA a breve sarà consultabile anche dal sito del Comune. PER L’AMBITO N15 MARANO/QUARTO

N. 537 DOMANDE ACCOLTE. ( Allegato A)

N.60 DOMANDE RESPINTE .( Allegato B).

Per eventuale RICORSO è possibile presentare istanza presso l”ufficio protocollo del Comune di Marano per i residenti entro 10 giorni dalla pubblicazione della determina sull’Albo Pretorio.

Assessore alle POLITICHE SOCIALI

BIANCA PERNA

Quanto ai buoni spesa, i beneficiari dell’ultima tranche stanno incontrando alcune difficoltà: diversi esercenti non li accettano. Il Comune li ha dati troppo tardi e ora i cittadini beneficiari hanno meno di una settimana per smaltirli. Il Comune richiami all’ordine coloro che hanno sottoscritto le convenzioni e opti per le vie legali contro coloro che disattendono all’accordo. Il Comune non può pagare in tempi celeri, il Comune ha perso tempo, ma questo era noto a tutti prima della sottoscrizione.

Nota di redazione













