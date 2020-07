SEI ANNI FA LA TRAGEDIA CHE SCONVOLSE NAPOLI: SALVATORE GIORDANO COLPITO DA UN CALCINACCIO ALL’ESTERNO DELLA GALLERIA UMBERTO

288 Visite

Sono passati sei anni. Era il 5 luglio del 2014, quando un fregio – staccatosi dalla facciata della Galleria Umberto di Napoli – colpì Salvatore Giordano, giovane studente di Marano, che passeggiava in zona insieme con alcuni amici. Il ragazzo, soccorso dagli amici e dai passanti, fu trasportato in ospedale in condizioni disperate ma spirò pochi giorni dopo, il 9 luglio, in un reparto del Loreto Mare. Il processo per stabilire le responsabilità dell’accaduto è ancora in corso.













