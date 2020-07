Marano, ancora un incidente tra due auto: una si ribalta al corso Europa

536 Visite

Un nuovo incidente nel cuore di Marano, al corso Europa. Due auto si sono scontrate, secondo le prime informazioni, una di queste si è poi ribaltata. Sul posto i carabinieri e gli agenti della municipale per i rilievi del caso. Ieri incidente anche in via Casalanno, causato sempre da uno scontro tra due auto. A Marano si corre troppo, mancano dissuasori e semafori e manca, soprattutto, la volontà politica di affrontare il problema. L’assessore al ramo è completamente inetto. Non si registrano feriti. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS