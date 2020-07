Marano, incidente mortale sullo scooter: gli amici di Peppe ieri di nuovo in piazza della Pace

456 Visite

Gli amici di Giuseppe Morra, per tutti Peppe, il ragazzo vittima di un incidente stradale in via Merolla, sono tornati ieri in piazza della Pace, nel centro di Marano. Amici e conoscenti hanno ricordato nuovamente l’amico, deposto striscioni e candele. Tra oggi e domani, verosimilmente, dovrebbe essere eseguito l’esame autoptico sul giovane scooterista schiantatosi contro un palo della pubblica illuminazione dopo aver perso il controllo del mezzo.













