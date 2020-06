Marano, il sindaco presenta i nuovi assessori in 45 secondi senza spiegare nulla. E non ricorda nemmeno i loro nomi

59 Visite

E’ stata la presentazione della giunta più veloce della storia: il sindaco Visconti, un uomo che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ha impiegato 45 secondi per presentare la squadra di governo e i tre nuovi assessori: Sabia, Discetti (assente) e Di Luccio, ancora formalmente in veste oggi di consigliere comunale. Non una parola per spiegare i motivi che lo hanno indotto a scegliere gli assessori né una parola per chiarire il motivo per cui sono state affidate una quindicina di deleghe, una più importante e diversa dall’altra, alla neofita Sabia, proveniente da Villaricca su indicazione del consigliere metropolitano villaricchese Raffaele Cacciapuoti. Nemmeno un cenno alla crisi di governo che ha ammorbato per mesi i cittadini, con i consiglieri di maggioranza che se ne dicevano di tutti i colari.

Il sindaco nemmeno ricordava il nome del suo assessore, l’avvocato Sabia, e ha dovuto leggerlo sul foglio del decreto che ha firmato poche ore fa. Siamo oltre il ridicolo: ma al Pd, ai suoi fedelissimi e al consigliere Abbatiello, all’opposizione solo sulla carta ma ormai sempre più un tutt’uno con questa maggioranza, evidentemente piace così. E allora auguri!













