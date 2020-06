Processo Pip, malore in aula per Raffaele Cesaro: l’ambulanza arriva in tribunale

357 Visite

Malore in aula per Raffaele Cesaro, imputato nel processo Pip di Marano. Il fratello del senatore Luigi si è sentito male mentre era in corso l’interrogatorio dell’altro fratello, Aniello, anch’egli rinviato a giudizio nel medesimo filone giudiziario. Per Raffaele si è resa necessaria la richiesta di intervento del 118. L’ambulanza è arrivata dopo pochi minuti dal vicino ospedale di Aversa. L’udienza si svolgeva presso il tribunale Napoli nord della cittadina casertana. .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS