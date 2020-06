Stop al sesso in tempo di Covid: per coppie e single calo di desiderio e rapporti

Intanto è importante fare una distinzione tra i single che non hanno alcuna frequentazione e quelli che, invece, hanno un rapporto saltuario che non può però essere definito come relazione. Infatti, mentre per i primi vi è stato un drastico crollo dell’attività sessuale, addirittura per il 98% degli intervistati, i secondi hanno lamentato qualche difficoltà in meno, con un calo dell’attività sessuale che ha toccato comunque il 93%. Un altro dato piuttosto sorprendente, sempre fornito dalla ricerca Durex (500 persone tra i 15 e 55 anni), è che nella fase di lockdown si sono mantenute stabili le attività sessuali praticate in autonomia, come la masturbazione (62% prima, 60% durante) e la visione di materiale pornografico (38% prima, 37% durante), mentre sono drasticamente crollate quelle che prevedono il contatto fisico e che invece svettavano nella fase pre-quarantena, tra queste: i baci (63% prima, 8% durante), il sesso vaginale (59% prima, 8% durante), il sesso orale (48% prima, 4% durante) e il sesso anale (21% prima, 4% durante). E ancora: per i single i rapporti occasionali sono calati in generale dal 34% al 3%, come è crollato l’utilizzo di app di incontri sceso dal 21% pre-lockdown al 6% durante la quarantena.

. Per i single, poi, è la Caporetto della libido. Secondo una ricerca presentata daben l’ha confessato un generale calo del desiderio e della pratica sessuale durante il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus. Il 23% ha invece sostenuto di aver mantenuto un livello di attività sessuale quasi uguale al periodo pre-quarantena. Tra le principali motivazioni espresse a giustificazione del drastico decremento di numero e frequenza di accoppiamento, la paura del contagio, ma soprattutto la presenza di bambini in casa e l’obbligo di distanziamento sociale. “La pandemia che ha colpito il nostro Paese ci ha costretto per motivi di sicurezza all’isolamento sociale. Questa condizione ha generato degli effetti psico – sessuali a breve e a lungo termine. Aumentati i sentimenti di ansia, ossessività, compulsività per il contagio e effetti simil depressivi;– compreso il petting – con i partner occasionali ma anche con il partner stabile – ha spiegato la sessuologa. E se per i rapporti di coppia siamo al lumicino, per i single è stata una vera e propria debacle.

Per capire come tornare alla normalità, in estrema sicurezza, evitando le infezioni trasmesse per contatto, come la Sars-CoV-2 e le più classiche malattie sessualmente trasmissibili è nata la nuova campagna educational di Durex, “Safe is the new normal”. Un’iniziativa, realizzata in collaborazione con Anlaids, la prima associazione italiana nata nel 1985 per fermare la diffusione del virus HIV e dell’AIDS, che ha permesso l’insediamento di una task force di esperti in ambito medico-scientifico che avrà il compito di sensibilizzare gli italiani alla prevenzione.

La Task Force multidisciplinare è costituita dal Professore e infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, la sessuologa Sonia De Balzo, lo psicologo Alberto Venturini; la dermatologa in attività presso lo Spallanzani di Roma, Alessandra Scarabello. A breve, come spiegato al FQmagazine da Durex, verrà pubblicato un decalogo con le cose da fare e non fare in ambito sessuale nel post Covid-19.