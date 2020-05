160 Visite

Furti di pneumatici, a Napoli e provincia non si arresta l’escalation. L’ultimo colpo, nella notte, in via Chiatamone, a Napoli, come si evince dalla foto inviataci da un lettore. La situazione è ormai fuori controllo.













