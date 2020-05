Arzano, riapre l’isola ecologica

63 Visite

Raccolta differenziata: riapre l’Isola Ecologica comunale. La gestirà il Consorzio Gema. A seguito delle direttiva della Commissione Straordinaria composta dai vice Prefetti Gabriella D’Orso e Maria Pia De Rosa e dal funzionario contabile Rosa Valentino, e delle operazioni di adeguamento alle normative: la struttura di via Cardarelli riaprirà finalmente i battenti alla cittadinanza lunedì prossimo dopo aver ottenuto il dissequestro. Il Centro Comunale di Raccolta era stato chiuso durante la passata amministrazione con l’emissione di alcuni avvisi garanzia che avevano colpito anche l’ex dirigente all’ Ambiente. Con l’apertura dell’Isola Ecologica i cittadini potranno finalmente ritornare alla normalità. Si potranno conferire presso il Centro di Raccolta i seguenti materiali: ingombranti, sfalci di potatura, pneumatici fuori uso, pile, batterie per auto, olio minerale e vegetale, carta e cartone, plastica, acciaio, alluminio, farmaci, lampadine e neon, toner, stampanti, cartucce, computer, fax, grandi e piccoli elettrodomestici, legno, plastica dura, scorie di cemento e mattoni derivanti da piccoli lavori di manutenzione domestica. Gli orari saranno distribuiti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8:30 alle ore 14:30; e martedì e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 18:00. La gestione passa sotto la supervisione del Consorzio Gema che in Città si occupa del servizio d’igiene urban













