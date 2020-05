Camorra scatenata, ucciso il fratello del boss di Acerra

491 Visite

Pasquale Tortora, 55 anni, pregiudicato, è stato ucciso in un agguato di stampo camorristico avvenuto alle 13.30 nel cuore di Acerra, in via Calzolaio.

L’uomo è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da due uomini in sella a uno scooter. Sul posto dell’omicidio ad Acerra in questo momento ci sono le forze dell’ordine. L’area è blindata dai carabinieri. La vittima è il fratello del boss Domenico.













