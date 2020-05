La Terra dei fuochi raccontata da un poliziotto ai ragazzi del Levi. Oggi la video-lezione

104 Visite

Le indagini di Alessandro Magno: La Terra dei Fuochi”. Oggi 50 alunni dell’Istituto Carlo Levi di Marano hanno effettuato una videoconferenza sulla “Terra dei Fuochi” osservata con gli occhi del Dottor Alessandro Magno, in forza alla Questura di Roma. E’ uno degli uomini che parte integrante della squadra di Roberto Mancini, allora sostituto commissario di polizia che per primo ha portato alla luce una delle pagine più nere del nostro Paese: lo smaltimento ed interramento illecito dei rifiuti tossici che la Camorra ha gestito in terra Campana. Alessandro Magno è ora assistente Capo Coordinatore in forza, presso la squadra mobile di Roma, e stamani è intervenuto in video-lezione, tenuta dalla professoressa Giuliana D’Orsi ,”per un saluto ai ragazzi” parlando dei suoi compiti, le sue indagini complesse e articolate sul tema “Terra dei Fuochi” ma soprattutto ha dato loro un messaggio di speranza “poiché – ha spiegato – la vita è il bene più prezioso e dobbiamo salvaguardarla.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS