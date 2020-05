MARANO, BONUS SPESA E PROCEDURE POCO TRASPARENTI. POTERE AL POPOLO: “LA PAZIENZA E’ FINITA”

584 Visite

LA PAZIENZA È FINITA: VOGLIAMO RISPOSTE!

Quello che abbiamo rilevato in questi mesi di emergenza covid-19 attraverso le nostre attività mutualistiche è stato un lento procedere delle istituzioni. Mentre la situazione di disagio e sofferenza economica di una buona parte delle cittadine e dei cittadini Maranesi si andava ampliando in maniera eclatante e gli invisibili diventavano finalmente visibili, un procedere obsoleto e macchinoso lasciava molte e molti indietro.

Quello che come attiviste e attivisti di Potere al Popolo! siamo riusciti a fare si è spesso scontrato con la realtà, che ci ha fatto sentire piccoli, ma non ci ha mai spinto a mollare.

Così, in queste lunghe settimane abbiamo raccolto mezzi, strumenti e proposte riempiendo la nostra cassetta degli attrezzi e insieme ai tanti e alle tante che ci hanno sostenuto e che si sono uniti a noi abbiamo deciso di chiedere un tavolo di confronto con la III commissione, l’ufficio dei servizi sociali e l’assessora al ramo la dottoressa Bianca Perna.

Nella giornata di lunedì abbiamo fatto richiesta di incontro inviando una PEC all’ufficio protocolli del comune di Marano di Napoli, per un confronto sulle procedure di assegnazione ed erogazione dei buoni spesa, sugli interventi progettati per l’emergenza COVid-19 e su quelle attività solidali che sono state messe in campo e si prevedono per i prossimi mesi, che si prospettano ancora molto duri.

Il tempo della pazienza e della comprensione è finito…vogliamo risposte ma soprattutto fatti.

Restiamo in attesa…di una celere risposta, che ad oggi ancora tarda ad arrivare!

