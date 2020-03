Coronavirus: De Luca chiude discoteche e ogni altro luogo di svago e divertimento

1.023 Visite

Chiusura di tutte le discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento dei clienti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza della sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ordinanza efficace fino al 15 marzo. E’ l’ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.













