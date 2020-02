1.124 Visite

Chi subentrerà a Pasquale Albano, dimessosi a sorpreso nella mattinata di oggi? Secondo alcuni calcoli Gennaro Rinaldi, candidato per la lista Albano; in realtà subentrerà ad Albano l’ex consigliera Brunella Orlando, figlia dell’ex direttore del distretto sanitario di Marano Gaetano. Il Comune non ha ancora ufficializzato la notizia.













