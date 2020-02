Marano, alloggi popolari da assegnare e ordinanze per via Corree di sotto: iter fermi al palo dall’arrivo della Mucerino

122 Visite

Lo avevamo scritto in tempi non sospetti: con il cambio alla guida dell’ufficio tecnico e l’avvento della Mucerino molte cose si sarebbero arenate o quanto meno rallentate. Tra queste le procedure per lo sgombero dei non aventi diritto (quasi tutti) degli alloggi popolari del Comune e la contestuale assegnazione a coloro risultati idonei nella lista approvata dalla Regione e già da tempo resa pubblica dall’ente cittadino. Negli ultimi due mesi pochissimi passi in avanti: gli uffici attendono ancora le ricevute di ritorno di alcune notifiche e il dirigente non sembra per niente interessata a una vicenda che tiene sulle spine, in un senso o nell’altro, decine, centinaia di famiglie. Tra i non aventi diritto figurano anche persone vicinissime all’amministrazione comunale ed è per questo che in tanti (in queste ore) storcono il naso. Anche per via Corree di sotto, nonostante l’emissione di ordinanze di sgombero ad horas, tutto sembra essersi arenato. Forse sarà il caso che le forze di polizia o chi per esse verifichino a che punto è l’iter amministrativo.













