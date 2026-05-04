Morto Antony Josue, il vigilante eroe sceso dall’auto sul Grande raccordo per prestare aiuto. Lascia 2 figli piccoli

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A casa come sul lavoro Antony Josue era sempre pronto a dare tutto se stesso. Per lui aiutare chi era in difficoltà era un gesto spontaneo. È stato così anche ieri mattina, al termine di un turno di lavoro iniziato alle 22 di sabato.

Antony, 35 anni compiuti lo scorso 20 novembre, si è lanciato verso una 500 ribaltata in mezzo al Grande raccordo anulare. Non un atto sconsiderato: l’uomo, che lavorava come vigilante privato per la Security Roma Management, ha prima avvisato la sala operativa via radio. Quando ha attraversato la carreggiata sembrava tutto sotto controllo. E invece è stato falciato da un 22enne al volante di una Mercedes.

Al di là della cronaca resta l’altruismo di un uomo che lascia due bambini di 5 e 7 anni. «Mio marito era un buono, non ha esitato un istante pur di mettere in salvo uno sconosciuto», ha commentato ieri la moglie, sconvolta.













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