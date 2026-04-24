Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo figlio neonato, sepolto in giardino. Assolta per il primo

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La sentenza della Corte d’Assise di Parma per la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i due figli neonati nel giardino di casa. La Procura aveva chiesto 26 anni. In aula anche l’ex fidanzato

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di Assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L’imputata è stata condannata per l’omicidio del secondo figlio e assolta per il primo. 

I giudici hanno anche riqualificato una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo figlio, nel meno grave reato di occultamento di cadavere. Anche il gip di Parma che a settembre 2024 aveva disposto i domiciliari aveva aderito a questa tesi. La Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni. L’udienza è iniziata alle 09.30 e dopo due brevi arringhe di replica di uno degli avvocati di parte civile, Pierfrancesco Guido, e del difensore di Chiara Petrolini, Nicola Tria, poi la Corte di Assise  si è ritirata per circa tre ore in Camera di Consiglio. Presente in aula anche il suo fidanzato.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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