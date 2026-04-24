Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo figlio neonato, sepolto in giardino. Assolta per il primo

La sentenza della Corte d’Assise di Parma per la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i due figli neonati nel giardino di casa. La Procura aveva chiesto 26 anni. In aula anche l’ex fidanzato

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di Assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L’imputata è stata condannata per l’omicidio del secondo figlio e assolta per il primo.