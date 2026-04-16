Marano. Lettera al direttore: auto e mezzi abbandonati, pericoli e degrado in via Marano-Quarto

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Gentile direttore. Vorremmo segnalare la pericolosità della circolazione stradale e pedonale in via Marano-Quarto (altezza parco Sant’Angelo) per il parcheggio di auto e camion sulla carreggiata ed in prossimità di una curva, che sembrano essere in attesa di riparazione in quanto nei pressi c’è un officina meccanica. Anche ingresso/uscita delle auto dei condomini del parco sopracitato viene penalizzato. Inoltre di fronte all’officina in un’area verde sono parcheggiate auto che sembrano fuori uso. Lasciare mezzi da rottamare in aree verdi e considerato a tutti gli effetti abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. Fino ora segnalazioni informali non hanno prodotto effetti.

Un gruppo di cittadini













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