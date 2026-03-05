L’abbraccio tra la direttrice del Monaldi e i genitori di Domenico

Condividi

Un lungo e commovente abbraccio tra Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico e Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, alla quale afferisce l’ospedale Monaldi. La direttrice si è recata al Duomo di Nola dove è allestita la camera ardente del bimbo di due anni e mezzo, morto il 21 febbraio, in seguito ad un trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi. La Iervolino, durante l’incontro con la mamma ha ripetuto più volte “Nessuno lo dimenticherà” – per poi aggiungere “abbiamo tutti sperato con voi, lo stiamo dimostrando con i fatti”. “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici del Monaldi” ha risposto la mamma del piccolo Domenico.













