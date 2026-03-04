Casavatore. E’ caccia agli “zozzoni” con la videosorveglianza

21 Visite
Il nuovo regolamento sul sistema di videosorveglianza, approvato pochi giorni fa in Consiglio Comunale, sta già dando risultati concreti.
Grazie alle telecamere è stato individuato il responsabile di uno sversamento abusivo di rifiuti: è scattato immediatamente il sequestro del mezzo utilizzato, insieme alla denuncia e alla verbalizzazione nei confronti dei responsabili.
“Un segnale chiaro” ha detto il sindaco Fabrizio Celaj: “chi inquina e danneggia il nostro territorio verrà identificato e perseguito”.
“Un sentito ringraziamento alla Polizia Locale per il lavoro svolto con professionalità, tempestività e grande senso di responsabilità. Il loro impegno quotidiano è fondamentale per garantire il rispetto delle regole e la tutela della nostra comunità.
Intendiamo proseguire con determinazione su questa strada, rafforzando i controlli e facendo piena applicazione del regolamento, affinché si comprenda e sia chiaro che il rispetto delle regole non è un’opzione, ma un dovere verso il nostro territorio e l’ambiente.
