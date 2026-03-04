GUERRA IN IRAN, MELONI AL QUIRINALE. IRAQ COLPITO DA BLACKOUT

Incontro al Quirinale tra la premier Meloni e il presidente Mattarella
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta ricevendo al Quirinale la premier Giorgia Meloni. In precedenza, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto è salito al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato per fare il punto sulla crisi internazionale in atto. Lo si è appreso al Quirinale.
Casa Bianca, la Spagna ha accettato di collaborare con Usa sull’Iran
La Spagna ha accettato di «cooperare» con l’esercito statunitense sull’Iran. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo l’attacco a Madrid di Donald Trump.
Incontro Mattarella-Crosetto al Quirinale
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare il punto sulla crisi internazionale in atto. Lo si è appreso al Quirinale.
Iraq: droni abbattuti vicino all’aeroporto di Baghdad
Due droni sono stati abbattuti in serata vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Lo riferiscono fonti della sicurezza all’Afp. «Due droni sono stati abbattuti vicino all’aeroporto di Baghdad, senza che siano riportate vittime o materiale danneggiato», afferma una fonte della sicurezza irachena. Un’altra fonte della sicurezza a Baghdad ha confermato l’incidente. L’aeroporto comprende una base militare che ospita una struttura diplomatica statunitense, che precedentemente ospitava le truppe della coalizione guidate dagli Usa.
Baghdad, ‘l’Iraq colpito da un blackout totale
L’Iraq è stato colpito da un blackout totale. Lo riferiscono le autorità del Paese. Intanto nuove esplosioni, secondo i giornalisti sul posto, vengono sentite ad Erbil.
Media, ‘Teheran ha danneggiato 7 siti di comunicazione militare Usa’
Gli attacchi iraniani tra sabato e lunedì hanno danneggiato strutture che fanno parte o sono adiacenti ai sistemi radar di comunicazione militare degli Stati Uniti in almeno sette siti in tutto il Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, citando un’analisi condotta su video e immagini satellitari. I siti si trovano in Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.