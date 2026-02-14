Dolore a Calvizzano, oggi le esequie di Federica Melillo: aveva 42 anni

5 Visite
Altro grave lutto a Calvizzano. Nella giornata di ieri, purtroppo, si é spenta la giovane quarantaduenne Federica Melillo, moglie dell’Ing. Raffaele Tammaro, professionista noto sul territorio di Calvizzano. Le esequie si sono tenute oggi nella Parrocchia di San Giacomo Apostolo.
Da tempo pare combattesse contro un brutto male. Solo pochi giorni fa la situazione si sarebbe aggravata al punto di rendere vana ogni speranza.
Lascia due figli di 9 e 11 anni. Dopo la notizia tragica notizia della morte della piccola Angelica D'Alterio si aggiunge anche quest'ultima.