Di Fenza si scaglia contro il blog di paese: “Da sempre un moderato e liberale, Forza Italia rispecchia il mio percorso. Non accetto lezioni da chi esalta certi personaggi”

Condividi

Visite: 178

57 Visite

“Ho letto con stupore, ma purtroppo senza sorpresa, l’ennesimo articolo pubblicato da un blog locale che, da tempo, ha fatto della mia persona un bersaglio privilegiato. Si tratta della solito sito che si autodefinisce libero e indipendente, ma che in realtà rappresenta la cassa di risonanza della sinistra estrema maranese e di un consigliere regionale uscente, presso il quale – è bene ricordarlo – alcuni suoi familiari hanno prestato attività lavorativa, direttamente o indirettamente. D’altronde, quel blog è noto per essere stato a lungo al fianco di un ex sindaco maranese molto discusso e invischiato in serie vicende giudiziarie, e da tempo funge da ufficio stampa di una ex consigliera comunale di Marano, la quale dedica costantemente il suo tempo a screditare il mio operato, piuttosto che a occuparsi dei suoi “amichetti” di partito – Ilaria Salis, Fatayer e Soumahoro – sui quali, in verità, ci sarebbe molto da dire. Ma evidentemente preferisce parlare solo di me. Chissà, forse è semplice invidia. È curioso, tuttavia, come questa sedicente voce “libera” (il blogger, ndr.) non abbia mai speso una parola critica verso il consigliere regionale di riferimento o verso gli ambienti politici a lui vicini, mentre ogni mia scelta, ogni passaggio, ogni opinione diventa motivo di attacco personale e politico. Un modo di fare informazione che nulla ha a che vedere con la trasparenza e la libertà di stampa, ma che risponde solo a logiche di parte. Io non ho mai rinnegato le mie idee né ho mai nascosto la mia fermezza di posizioni: sono e resterò un centrista, riformista e moderato. Ho lasciato la Lega quando ha spostato il suo asse verso la destra più radicale e ho abbandonato altri movimenti quando non ne ho più condiviso la linea o i metodi. Ho sempre scelto la coerenza e mai il conformismo. Il mio ingresso in Forza Italia è una scelta di continuità con un percorso politico improntato al riformismo e al rispetto delle istituzioni, non certo un “salto di convenienza” come qualcuno vorrebbe far credere, anzi se alcuni personaggi capissero le dinamiche politiche, dovrebbero rendersi conto che una riaffermazione in un partito così forte è ancora più difficile. A chi costruisce articoli e insinuazioni con l’unico scopo di danneggiare la mia immagine, rispondo con serenità ma con altrettanta determinazione: la mia storia politica parla da sé, e continuerò a portare avanti le mie battaglie con passione, trasparenza e la schiena dritta. C’è chi parla di me, che ho senz’altro commesso una leggerezza politica (fa riferimento all’episodio in consiglio regionale con i tik toker De Crescenzo e Napolitano, ndr.) e invece tace su amministratori condannati o inquisiti. Bel modo di fare giornalismo”, è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania e candidato di Forza Italia alle prossime regionali del 23 e 24 novembre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti