REGIONALI, IL PATTO CIRIELLI-ROMANO

Fino all’ultimo il suo nome era circolato tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania. Alla fine, Giosy Romano non correrà per la carica di governatore, ma sarà comunque una pedina decisiva nella strategia elettorale del centrodestra per le Regionali di novembre 2025. L’avvocato originario di Brusciano, oggi coordinatore della Struttura di missione per la Zes Unica, entrerà in campo a sostegno del viceministro Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra per succedere a Vincenzo De Luca.

Il ruolo di Romano non sarà marginale: avrà voce in capitolo nella composizione di alcune liste a supporto della coalizione, contribuendo a portare consenso e candidati sul territorio. Un “asso nella manica” per Cirielli, in una corsa che si preannuncia cruciale per gli equilibri politici del Sud.

Chi è Giosy Romano

Classe 1968, avvocato esperto di diritto amministrativo, Romano è una figura di peso nel panorama politico e istituzionale campano. Attualmente è alla guida della Zes Unica, la Zona Economica Speciale istituita sotto l’egida di Palazzo Chigi che coinvolge otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). La Zes punta a incentivare gli investimenti con agevolazioni fiscali e procedure semplificate, ed è considerata uno degli strumenti principali per il rilancio dell’economia meridionale.

Politicamente, Romano ha un passato vicino al centrosinistra: alle Regionali del 2020 fu tra gli animatori della lista “Fare Democratico”, a sostegno proprio di Vincenzo De Luca. Negli ultimi anni, però, ha avviato un percorso di avvicinamento al centrodestra, in particolare a Raffaele Fitto, già ministro per il Sud nel governo Meloni e oggi commissario europeo con delega alla politica di coesione.

Le liste in campo per Cirielli

Sul fronte delle liste, cinque sono già certe: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la civica Cirielli Presidente. A queste dovrebbero aggiungersi anche la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi e l’Udc, entrambe al lavoro per costruire proprie rappresentanze territoriali.

Intanto prende forma anche un’ottava lista: “Orgoglio Campania – Cirielli Presidente”, che si candida a essere contenitore trasversale per raccogliere esperienze civiche e amministrative. In molti dei simboli elettorali sarà presente il nome di Edmondo Cirielli, spesso accostato a quello di Giorgia Meloni, leader di Fdi, per rafforzare l’identità della coalizione.

