Torna FestAmbiente Natura Vesuvio: tre giorni dedicati alla tutela e alla valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio

Trent’anni di Parco, trent’anni di impegno per la natura e per il futuro.

FestAmbiente Natura Vesuvio 2025, la storica rassegna promossa da Legambiente Campania e dal Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con Legambiente Somma Vesuviana, celebra quest’anno un anniversario importante: i trent’anni dall’istituzione dell’area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti e sulle nuove sfide che attendono le aree protette, oggi più che mai presidî fondamentali per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle comunità locali.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio e il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, si terrà dal 15 al 18 ottobre, con un ricco programma di attività dedicate all’ambiente, alla

conoscenza del territorio e al gusto vesuviano.

15 ottobre ore 10:00 – “Puliamo il Mondo – Edizione Vesuvio”

San Giuseppe Vesuviano Pulizia presso il sentiero n°7 del Parco Nazionale del Vesuvio “Il Vallone della Profica” Punto di incontro: alle spalle della Chiesa di Santa Maria la Scala

La storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente apre la settimana vesuviana coinvolgendo scuole, cittadini e associazioni locali in una giornata di sensibilizzazione e cura del territorio. Un gesto concreto per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva verso la Montagna, simbolo di vita e biodiversità.

17 ottobre ore 10:00 – Convegno “Ecosistema Vesuvio: tutela e partecipazione per un Parco che genera futuro”

Palazzo Mediceo di Ottaviano Un incontro di rilievo nazionale che vedrà a confronto esperti, amministratori e rappresentanti di

altri Parchi italiani sui temi della conservazione, della governance ambientale e delle strategie di

adattamento alla crisi climatica.

Interverranno:

 Raffaele De Luca, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio

 Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania

 Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente

 Rappresentanti dei Parchi Nazionali del Cilento, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco

nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese e del Parco nazionale del

Matese

 Tecnici, ricercatori e operatori del territorio

Il convegno rappresenta un momento di confronto e di sintesi sul futuro delle aree protette e celebra i trent’anni di istituzione dei Parchi del Vesuvio e del Cilento, simboli di tutela e

valorizzazione del patrimonio naturale del Mezzogiorno.

18 ottobre – “Parchi a Tavola: Nutrire il futuro con la biodiversità L’edizione 2025 di Parchi a Tavola, curata dal Circolo Legambiente di Somma Vesuviana, sarà un

momento di incontro e confronto tra le comunità dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento, accomunati dal trentennale della loro istituzione e da un’unica visione di futuro sostenibile.

L’iniziativa intende valorizzare il dialogo tra agricoltura, cultura e ambiente, mettendo in rete produttori, associazioni e istituzioni per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla biodiversità e sulla partecipazione.

Ore 10:00 – Terzigno

Visita guidata al sentiero n°11 “La Pineta di Terzigno” del Parco Nazionale del Vesuvio, per vivere un’esperienza immersiva tra natura, paesaggio e biodiversità.

Ore 12:00 – Trecase Visita e degustazione presso l’azienda vitivinicola Casa Setaro, dove il vino e i prodotti del territorio

raccontano l’identità agricola e culturale del Vesuvio.

Ore 17:00 – San Giuseppe Vesuviano

Tavola rotonda “Nutrire il futuro con la biodiversità” presso la fattoria didattica Le Prelibatezze di

Nonno Luigi, un incontro dedicato ai temi dell’alimentazione sostenibile, delle produzioni locali e del turismo esperienziale, con la partecipazione di operatori, produttori e associazioni.

Dichiarazione del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca

“FestAmbiente Natura Vesuvio rappresenta un momento di sintesi tra tutela ambientale,

educazione e valorizzazione del territorio. In questi trent’anni il Parco del Vesuvio ha dimostrato quanto la protezione della natura possa essere motore di sviluppo sostenibile, cultura e identità. Il confronto con associazioni come Legambiente, con altri Parchi e con le comunità locali ci permette di guardare al futuro con responsabilità e con la consapevolezza che la biodiversità è la nostra vera ricchezza”.













