Torna FestAmbiente Natura Vesuvio: tre giorni dedicati alla tutela e alla valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio

Trent’anni di Parco, trent’anni di impegno per la natura e per il futuro.
FestAmbiente Natura Vesuvio 2025, la storica rassegna promossa da Legambiente Campania e dal Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con Legambiente Somma Vesuviana, celebra quest’anno un anniversario importante: i trent’anni dall’istituzione dell’area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti e sulle nuove sfide che attendono le aree protette, oggi più che mai presidî fondamentali per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle comunità locali.
La manifestazione, realizzata con il patrocinio e il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, si terrà dal 15 al 18 ottobre, con un ricco programma di attività dedicate all’ambiente, alla
conoscenza del territorio e al gusto vesuviano.
15 ottobre ore 10:00 – “Puliamo il Mondo – Edizione Vesuvio”
San Giuseppe Vesuviano Pulizia presso il sentiero n°7 del Parco Nazionale del Vesuvio “Il Vallone della Profica” Punto di incontro: alle spalle della Chiesa di Santa Maria la Scala
La storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente apre la settimana vesuviana coinvolgendo scuole, cittadini e associazioni locali in una giornata di sensibilizzazione e cura del territorio. Un gesto concreto per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva verso la Montagna, simbolo di vita e biodiversità.
17 ottobre ore 10:00 – Convegno “Ecosistema Vesuvio: tutela e partecipazione per un Parco che genera futuro”
Palazzo Mediceo di Ottaviano Un incontro di rilievo nazionale che vedrà a confronto esperti, amministratori e rappresentanti di
altri Parchi italiani sui temi della conservazione, della governance ambientale e delle strategie di
adattamento alla crisi climatica.
Interverranno:
Raffaele De Luca, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Giorgio Zampetti, Direttore Legambiente
Rappresentanti dei Parchi Nazionali del Cilento, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco
nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese e del Parco nazionale del
Matese
Tecnici, ricercatori e operatori del territorio
Il convegno rappresenta un momento di confronto e di sintesi sul futuro delle aree protette e celebra i trent’anni di istituzione dei Parchi del Vesuvio e del Cilento, simboli di tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale del Mezzogiorno.
18 ottobre – “Parchi a Tavola: Nutrire il futuro con la biodiversità L’edizione 2025 di Parchi a Tavola, curata dal Circolo Legambiente di Somma Vesuviana, sarà un
momento di incontro e confronto tra le comunità dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento, accomunati dal trentennale della loro istituzione e da un’unica visione di futuro sostenibile.
L’iniziativa intende valorizzare il dialogo tra agricoltura, cultura e ambiente, mettendo in rete produttori, associazioni e istituzioni per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla biodiversità e sulla partecipazione.
Ore 10:00 – Terzigno
Visita guidata al sentiero n°11 “La Pineta di Terzigno” del Parco Nazionale del Vesuvio, per vivere un’esperienza immersiva tra natura, paesaggio e biodiversità.
Ore 12:00 – Trecase Visita e degustazione presso l’azienda vitivinicola Casa Setaro, dove il vino e i prodotti del territorio
raccontano l’identità agricola e culturale del Vesuvio.
Ore 17:00 – San Giuseppe Vesuviano
Tavola rotonda “Nutrire il futuro con la biodiversità” presso la fattoria didattica Le Prelibatezze di
Nonno Luigi, un incontro dedicato ai temi dell’alimentazione sostenibile, delle produzioni locali e del turismo esperienziale, con la partecipazione di operatori, produttori e associazioni.
Dichiarazione del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca
“FestAmbiente Natura Vesuvio rappresenta un momento di sintesi tra tutela ambientale,
educazione e valorizzazione del territorio. In questi trent’anni il Parco del Vesuvio ha dimostrato quanto la protezione della natura possa essere motore di sviluppo sostenibile, cultura e identità. Il confronto con associazioni come Legambiente, con altri Parchi e con le comunità locali ci permette di guardare al futuro con responsabilità e con la consapevolezza che la biodiversità è la nostra vera ricchezza”.