Sanità, la Cardiologia-UTIC dell’Ospedale di Giugliano si conferma presidio di eccellenza per i cittadini

Spesso si parla in maniera critica dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano, reduce da una nomea non sempre conforme alla realtà. Eppure, dietro i luoghi comuni, si celano reparti che rappresentano vere eccellenze sanitarie. Tra questi spicca l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia – UTIC – Emodinamica, guidata dal dottor Giovanni Napolitano, punto di riferimento per l’intera area nord di Napoli.

Grazie a un’equipe di medici e infermieri altamente qualificati, il reparto affronta quotidianamente le emergenze cardiologiche più gravi, garantendo cure salvavita con professionalità, tempestività e dedizione.

Un salto di qualità decisivo è arrivato con l’ampliamento del servizio di emodinamica per le patologie coronariche “tempo-dipendenti”, oggi attivo con una copertura di 24 ore su 24, sette giorni su sette. Una conquista che permette di eseguire angioplastiche primarie e interventi urgenti in qualsiasi momento, riducendo drasticamente i tempi di trattamento e aumentando le probabilità di sopravvivenza.

L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC-Emodinamica, diretta dal dottor Giovanni Napolitano, rappresenta oggi un punto di riferimento non soltanto per il Distretto 37 (Giugliano e comuni limitrofi), ma anche per il Distretto 41, che include Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Casandrino e Sant’Antimo. L’estensione del servizio, promossa dalla dottoressa Gabriella Visconti, costituisce un passaggio decisivo per la piena attuazione della Rete IMA (Infarto Miocardico Acuto) della Regione Campania, concepita per assicurare risposte rapide ed efficaci alle patologie coronariche tempo-dipendenti.

Determinante in questo percorso è stata la leadership del primario dott. Giovanni Napolitano, che con visione, competenza e spirito di servizio ha saputo trasformare il reparto di Cardiologia di Giugliano in una vera eccellenza. La sua guida ha consentito di coniugare innovazione tecnologica e attenzione al paziente, dando impulso a un modello organizzativo che oggi rappresenta un punto di riferimento regionale.

Alle tecnologie avanzate si affianca infatti l’aspetto umano: numerose testimonianze di pazienti raccontano di essere stati assistiti con cura, attenzione e dedizione in ogni dettaglio, trovando nel personale sanitario non solo competenza clinica ma anche vicinanza e sostegno nei momenti più difficili.

L’Unità di Cardiologia-UTIC-Emodinamica dell’Ospedale San Giuliano dimostra così che, al di là dei pregiudizi e delle critiche generalizzate, la sanità campana è capace anche di esprimere eccellenza, innovazione e umanità, offrendo ogni giorno speranza e vita a chi si trova ad affrontare patologie cardiache complesse.













