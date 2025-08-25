Provincia. Reagisce, il rapinatore le spara attraverso il finestrino: 21enne ferita, era in auto con un’amica

Condividi

Ha reagito alla rapina e per vendetta il malvivente ha sparato contro il finestrino. Un colpo di pistola ha bucato il vetro e ferito una 21enne che ieri sera tornava a casa con un’amica guidando la propria macchina. È successo a Polvica, frazione di Nola, e sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato locale. Fortunatamente la donna è stata centrata di striscio a una gamba dal proiettile. Così, i medici dopo le cure nell’ospedale di Nola, l’hanno dimessa.

Ad agire, secondo le testimonianze concordanti della vittima e della coetanea che era con lei, è stato un uomo in apparenza giovane con il volto coperto da un passamontagna. È comparso all’improvviso al lato dell’auto guidata dalla 21enne, gridandole di fermarsi e consegnare soldi e oggetti di valore mentre puntava la pistola. La donna invece ha accelerato, forse anche istintivamente per proteggersi, e in quel momento è partito il colpo che l’ha ferita alla gamba sinistra. Il malvivente è poi fuggito, rinunciando alla rapina.

