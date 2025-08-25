GIUGLIANO: furto in un cantiere, merce recuperata dai carabinieri. Quattro in manette

Condividi

14 scanni e 30 tavole metalliche, da caricare in un furgone prima di fuggire.

4 persone sono al lavoro, silenziose. E’ l’alba e sono in un cantiere in via Selva Piccola.

Sono tutti indaffarati, impegnati a sottrarre alla struttura materiale edilizio.

Qualcuno, però, li ha notati e ha composto il 112.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti.

Inutile il tentativo di fuga. Il loro furgone è stato fermato e i 4 sono finiti in manette.

Si tratta di Francesco Sarnataro, Enrico Ventola, Pasquale Caiazzo e Antonio Castellano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sono ora in attesa di giudizio, risponderanno di furto aggravato.

SARNATARO FRANCESCO, NATO A NAPOLI IL 26.02.1989

VENTOLA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 02.01.1997

CAIAZZO PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 19.01.1964

CASTELLANO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 27.09.2004













