GIUGLIANO: furto in un cantiere, merce recuperata dai carabinieri. Quattro in manette

14 scanni e 30 tavole metalliche, da caricare in un furgone prima di fuggire.
4 persone sono al lavoro, silenziose. E’ l’alba e sono in un cantiere in via Selva Piccola.
Sono tutti indaffarati, impegnati a sottrarre alla struttura materiale edilizio.
Qualcuno, però, li ha notati e ha composto il 112.
I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti.
Inutile il tentativo di fuga. Il loro furgone è stato fermato e i 4 sono finiti in manette.
Si tratta di Francesco Sarnataro, Enrico Ventola, Pasquale Caiazzo e Antonio Castellano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sono ora in attesa di giudizio, risponderanno di furto aggravato.
SARNATARO FRANCESCO, NATO A NAPOLI IL 26.02.1989
VENTOLA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 02.01.1997
CAIAZZO PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 19.01.1964
CASTELLANO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 27.09.2004