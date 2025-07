“Luglio in Jazz”, China Moses accende Piazza Campania. Martedì arriva il pianista e compositore Michel Camilo

Condividi

Continua con grande energia la stagione di “Luglio in Jazz” al Centro Commerciale

Campania di Marcianise (CE). Dopo l’eccezionale apertura con Biréli Lagrène, il festival

si conferma un appuntamento imperdibile, grazie alla coinvolgente performance di China

Moses, che ha trasformato Piazza Campania in una vera e propria pista all’aperto,

infiammata da groove, ritmo e tanta anima.

La cantante americana ha incantato il pubblico con la sua voce magnetica e il suo

carisma, portando sul palco un mix di soul, R&B, funk, jazz, hip hop e blues, interpretati

con naturalezza e passione. Non solo ha cantato, ma ha interagito attivamente con gli

spettatori, scendendo tra la folla per ballare e condividere l’energia del momento. «Mi sono

divertita tantissimo! È la prima volta che partecipo a un jazz festival in un centro

commerciale ed è davvero figo. Mi sono anche concessa un po’ di shopping, quindi…

perfetto!», ha commentato con il suo sorriso contagioso.

A supportare China Moses una band di talento composta da Insxght alle tastiere, Jerome

Cornelis alla chitarra, Lawrence Insula al basso e Lox alla batteria, che hanno creato un

sound potente e raffinato, capace di abbracciare le molteplici sfumature del suo repertorio.

La cantante ha sottolineato che «Jazz e blues sono le fondamenta di tutta la musica

popolare. Cerco sempre di costruire una set list che racconti la cultura black americana

che mi ha formato. E soprattutto, voglio che il pubblico si diverta. Questo è il mio

obiettivo».

Ad aprire il concerto, il brano “It’s Okay (I’m Not Alone)”, primo singolo dall’album It’s

Complicated, in uscita il 3 ottobre, un inno all’autenticità e all’amore per sé stessi: “Va

bene così, sei te stesso, e non sei solo”.

L’esperienza musicale è stata arricchita da visual dinamici generati in tempo reale, che

hanno reso lo show ancora più coinvolgente e multisensoriale.

Prossimo appuntamento con “Luglio in Jazz”: martedì 15 luglio, con il ritorno del pianista e

compositore Michel Camilo, per un’altra serata gratuita sotto le stelle di Piazza Campania.

